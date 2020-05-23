بعد نهاية عشماوي في "الاختيار".. العوضي ينشر صورة تنفيذ حكم إعدام: "حقكم رجع"

تفاعل قطاع كبير من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع الحلقة الـ29 من مسلسل الاختيار بطولة الفنان أمير كرارة، والتي جسدت أحداثها الثأر لاستشهاد أحمد المنسي ورجاله في ملحمة البرث، والقبض على الإرهابي هشام عشماوي وإعدامه والذي يجسد دوره الفنان أحمد العوضي.

ونشر الفنان أحمد العوضي من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة تنفيذ حكم إعدام، معلقا على الصورة: "حقكم رجع" وسط تفاعل عدد كبير من المدونين مع الصورة التي نشرها.

وربط عدد من مدوني موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال التعليقات صورة الشخص الذي نفذ بحقه حكم الإعدام بهشام عشماوي، وسط حالة من الجدل على الصورة التي تم تداولها بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.