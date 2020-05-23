القومي للتغذية: "الاعتماد على الحك فقط في العيد يسبب الجوع الخفي"

قالت الدكتورة نبال عبدالرحمن، أستاذ التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، إن "كحك العيد"، يتضمن على الكثير من السعرات الحرارية العالية، ويستوجب على محبيه عدم الإصراف في تناوله، لما يتضمنه من سعرات حرارية عالية: "لو أنا نفسي في كحكاية، أنزل أجري أو أمشي لمدة ساعة، علشان أقدر أخسر 200 سعر حراري".

وأضافت "عبدالرحمن"، خلال مداخلة لها بتطبيق "زووم" ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مثل تلك المأكولات في حين الإصراف في تناولها، قد يؤثر سلبا على جهاز المناعة المهم خلال الفترة الحالية لمواجهة فيروس كورونا: "الكحكة الواحده بتتراوح من 200 لـ250 سعرة حرارية، والأصغر في الحجم من 100 لـ150 سعر حراري".

وأضحت أنه لا يجوز على الشخص تناول كحك العيد بكثرة خلال يوم واحد، مع التوقف عن أكل باقي الأنواع: "ده خطر جدا، وبيعمل حاجة اسمها جوع خفي، وبيكون الجسم شبعان من بره، لكن من جوه محتاج عناصر تانية".

وأكدت أن على الجميع، أن ينتهج نمط حياه صحي خلال فترة العيد وبعدها، ولا يختلف من شخص لآخر، بينما يجب وضعه على حسب وزن كل شخص عن الآخر، مشيرة إلى أنه بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، عليهم استشارة الطبيب الخاص بهم، لمعرفة الكميات المسموح بها من كحك العيد، خلال تلك الأيام: "التغذية مرتبطة بالنشاط البدني".

وتابعت: "المصابين بكورونا يمنع عنهم أكل كحك العيد، وعليهم أنهم يركزوا على الأكل الصحي، لتقوية جهاز المناعة، وهو منظومة كاملة من العناصر الغذائية كلها، ومجموعة الغذاء بتنوع وكميات معينة".