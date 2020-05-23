الحلقة الأخيرة من الفتوة.. نهاية عزمي وعودة حسن الجبالي إلى الجمالية

حول نهاية الظلم واستعادة الحق، دارت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، الذي يعرض عبر قناة "الحياة"، الساعة 12 منتصف الليل.

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل الفتوة

وبدأت أحداث الحلقة، بذهاب زينب شقيقة حسن الجبالى، الفنان ياسر جلال، مسرعة لتخبره بأن المعلم عزمي، الفنان أحمد صلاح حسني، خطف ابنته، ليقرر الجبالى جمع الفتوات والهجوم على الجمالية، وبالفعل ينجح في هزيمة عزمي وكسر نبوته.

وكاد أن يقتل الجبالي، عزمي، لولا تدخل شيخ الحارة، الذي طالبه بالعفو عنه، واستجاب حسن لطلبه، وبعد ذلك تجمع الأهالي حول "عزمي"، ليبرحوه ضربا.

كما تضمنت الحلقة، هجوم المعلم سيد اللبان، الفنان رياض الخولي، على الفتوة الأعور، ليخطف ليل، الفنانة مي عمر، لكن الأعور تصدى له.

وشهدت الحلقة ولادة ليل، لابنها واسماه أحمد على اسم جده الفتوة أحمد الجبالى، فيما تزوجت شكر، هنادى مهنى، من الشيخ مبروك، أحمد خالد صالح.

وانتهت الحلقة، بكتابة حسن الجبالى وصيته إلى ابنه أحمد، وأكد خلالها على ضرورة أن يقيم العدل، ويبتعد عن الظلم والرضا.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.