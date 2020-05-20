الحلقة 27 من مسلسل الفتوة.. ياسر جلال يخطط من أجل عودته للجمالية

الانتقام وظهور الحقيقة، هي عنوان الحلقة 27 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، والذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الـ12 منتصف الليل.

تفاصيل الحلقة 27 من مسلسل الفتوة

بدأت أحداث الحلقة برحيل والدة حسن الجبالي، إنعام سالوسة، التي حزن عليها أهل الجمالية جميعا، فيما علم ابنها، ياسر جلال، بموتها مقررا العودة مرة أخرى لمنزله وأخذ حقه ممن حاولوا قتله.

وفي المقابل، حاولت سيدات مجهولات، إجهاض ليل، مي عمر، حتى فقدت جنينها من "الجبالي"؛ لتحزن بشدة خاصة وأنها لم تعلم أن زوجها ما زال على قيد الحياة.

كما اتهمت ليل، زوجها السابق سيد اللبان، رياض الخولي بأنه وراء فقدانها جنينها حتى يستطيع إرغامها على الزواج منه.

وفي المقابل، علم زوج شقيقة الجبالي والشيخ مبروك هلال، بأن حسن الجبالي ما زال على قيد الحياة؛ ليتجمعا من أجل مساعدته ومساندته للعودة إلى الجمالية وأخذ حقه.

وانتهت أحداث الحلقة بعودة والدة فتوة الجمالية، عايدة رياض، إلى منزلها رغم قتلها لـ"أحباب" والدة ليل.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.