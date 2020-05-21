الحلقة 28 من مسلسل الفتوة.. ياسر جلال يستعيد كنز الذهب

حول بداية التفكير في أخذ حسن الجبالي حقه، دارت أحداث الحلقة 28 من مسلسل الفتوة، للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، والذي يعرض عبر قناة "الحياة"، الساعة 12 منتصف الليل.

تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل الفتوة

بدأت أحداث الحلقة، باستعادة حسن الجبالي "ياسر جلال" لكنز الذهب من سيد اللبان "رياض الخولي"، كما بدأ في جمع رجال من جميع الأماكن المجاورة من أجل العودة إلى حي الجمالية.

كما علمت شكر "هنادي مهنا" بأن "الجبالي" ما زال على قيد الحياة، فيما تحاول الوصول إلى ليل "مي عمر" لإخبارها بالأمر.

وفي الوقت نفسه، تعرضت "ليل" للضرب من شقيقها عزمي "أحمد صلاح حسني"، بعد عودة والدته حسيبة "عايدة رياض".

وانتهت الأحداث بعلم المعلم عزمي، بأن هناك رجال يستعدون لمهاجمة الجمالية، فضلا عن احتمالية أن "الجبالي" ما زال على قيد الحياة.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.