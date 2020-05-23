"الصحة العالمية" تشيد بجهود سلطنة عمان في التعامل مع كورونا

أشادت منظمة الصحة العالمية، بالخطط والجهود التي قامت بها سلطنة عمان، للتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن ذلك جاء خلال الدورة الافتراضية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، التي عقدت، ومثل السلطنة فيها، الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة.

وقالت الوكالة العمانية إن وزير الصحة الدكتور أحمد بن محمد السعيدي، انتخب لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية نائبًا أول للدورة الـ147 للمجلس.

وناقش الاجتماع السابع والأربعون بعد المائة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الذي تترأس دورته الحالية جمهورية الهند وبعضوية السلطنة، عدة بنود مهمة في جدول أعماله من ضمنها انتخاب الرئيس ونوابه، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة نائبًا أول لهذه الدورة التي تستمر ثلاث سنوات ابتداء من هذا العام وحتى 2023.

وناقش المجلس في دورته الحالية، عدة بنود أخرى في مقدمتها تقييم الجهود العالمية لهذا الوباء، ومراجعة متطلبات الوضع العالمي الحالي المرتبط بجائحة (كوفيد 19)، حيث استعرض العديد من الوثائق العلمية والتجارب الدولية التي من شأنها توجيه جهود الدول لنتائج أكثر فاعلية، تضمن الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية وغيرها، وهو ما يعكس أولويات المنظمة في الوقت الراهن.