يوميات كورونا.. وفاة 335 ألفا و538 شخصا على الأقل حول العالم بالفيروس

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، حول العالم، إلى 335 ألفا و538 شخصا على الأقل، منذ ظهور الوباء في الصين، في ديسمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وذكر تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، استنادا إلى مصادر رسمية، أمس الجمعة، أنه تم تسجيل أكثر من خمسة ملايين، و158 ألفا و750 إصابة معلنة، في 196 بلدا ومنطقة، فيما تم الإعلان عن تعافي مليون و937 ألفا و200 حالة منها.

وقالت "فرانس برس"، إنه منذ التعداد - الذي أجري قبل 24 ساعة - تم تسجيل 5784 وفاة جديدة و109 آلاف و329 إصابة جديدة بالفيروس حول العالم.

المراكز الأمريكية: إصابات كورونا في أمريكا مليون و571617

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة تسجيل 20522 إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و571617 حالة، وقالت إن عدد الوفيات جراء المرض زاد 1089 ليصل الإجمالي إلى 94150.

آسيويا، سجلت ماليزيا 78 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 7 آلاف و137 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله ، في مؤتمر صحفي يومي، أمس الجمعة، إنه بالنسبة لحالات الشفاء، فقد بلغت 5 آلاف و859 حالة.

وأعلن المدير العام للصحة الماليزية حالة وفاة واحدة من الفيروس اليوم ليبلغ عدد الوفيات تراكمياً حتى الآن 115 حالة أي ما يعادل 1.61% من إجمالي الإصابات.

اليابان: انخفاض معدل الإصابات الجديدة يرجح كفة رفع طوارئ كورونا تماما

وصرح مسؤولون في اليابان، أمس الجمعة، بأن احتمالية رفع الحكومة حالة الطوارئ عن العاصمة طوكيو والمقاطعات المجاورة وكذلك هوكايدو الاثنين المقبل آخذة في الازدياد، وذلك في ضوء انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن المسؤولين، قولهم إن رئيس الوزراء شينزو آبي سيقرر رسميًا ما يجب فعله بخصوص حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وكاناجاوا وشيبا وسيتاما وهوكايدو، وهي آخر المناطق التي تخضع لحالة الطوارئ من بين مقاطعات البلاد الـ 47، بعد دراسة الوضع وسماع آراء خبراء الصحة. وسجلت حكومة طوكيو ثلاث حالات جديدة في العاصمة.

وفي باكستان، ارتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 51653 حالة، توفت منها 1071 حالة، وتماثلت 15201 حالة للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعوديثة الرسمية "واس"، أمس الجمعة.

الصين: إجمالي المصابين بكورونا وصل إلى 82971 حالة

وسجّلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 4 إصابات جديدة بكورونا المستجد بينها حالتان وافدتان من الخارج، فيما لم تسجل أي وفيات بسبب الفيروس ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 82971 حالة، بينما بقي عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة وفاة.

وأشارت السلطات الصينية، إلى أن 6 أشخاص خرجوا من المستشفيات ليصل إجمالي المتعافين إلى 78255 شخصا، في حين ظل عدد الحالات الخطيرة عند 8 حالات

خبراء الفيروسات في الحكومة الإسبانية: قريبون للغاية من السيطرة على تفشي كورونا

وفي تطور مهم، يمنح بارقة أمل في مواجهة "عدو البشرية"، قال كبير خبراء الفيروسات في الحكومة الإسبانية إن الدولة الأوروبية "قريبة للغاية" من السيطرة على تفشي كورونا السمتجد بها، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وإسبانيا رابع دولة في العالم من حيث عدد إصابات كورونا بإجمالي يزيد عن 280 ألف حالة، وأضاف مدير مركز الطوارئ الصحية في إسبانيا فيرناندو سيمون: "يمكن أن نكون قريبين للغاية من السيطرة على الفيروس في مستويات (العدوى) التي لا يمكن تقريبا اكتشافها."

وبقيت حصيلة الوفيات اليومية في إسبانيا أقل من مائة وفاة لليوم السادس على التوالي، أمس الجمعة، عندما أعلنت وزارة الصحة 56 وفاة، ويرفع هذا إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 28628 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية ، تشخيص 446 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي منذ أمس، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 234824.

وصرح وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا اليوم بأن جميع مناطق البلاد ستنتقل اعتبارا من الاثنين القادم إلى المرحلة الأولى من تخفيف القيود المفروضة لكبح الجائحة، و47% من السكان سينتقلون إلى المرحلة الثانية.

وفي فرنسا، اعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة استمرار تراجع اعداد المصابين في وحدات العناية المركزة ليبلغ 1701 بانخفاض قدره 44 مريضا خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان انه لا يزال 17383 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات فيما لم يشمل البيان ولاول مرة الحصيلة اليومية للوفيات.

وفي إيطاليا، شهدت البلاد، أمس الجمعة تراجع حالات الاصابة النشطة بكورونا المستجد دون مستوى 60 ألفا لأول مرة منذ نحو شهرين مع تواصل انحسار الجائحة وتزايد حالات الشفاء التام.

وقالت هيئة الحماية المدنية في بيانها اليومي ان حالات العدوى الايجابية النشطة حاليا قلت 1638 حالة في آخر 24 ساعة الى 59322 مصابا الأدنى منذ 25 مارس الماضي نتاج تناقص الحالات الحرجة بالعناية المركزة بأقل 45 الى 595 مريضا والسريرية بالمستشفيات بأقل 312 الى 8957 مريضا والمصابين قيد العزل المنزلي بأقل 1281 الى 49770 مصابا.

وأشار الهيئة، الى استمرار تزايد أعداد المصابين الذين تماثلوا للشفاء التام بوتيرة مطردة الى 136720 متعافيا بعد شفاء 2160 مصاب ليصل مجموع الوفيات المسجلة في ايطاليا الى 32616 وفاة

وأضافت الهيئة، أن الزيادة اليومية في اجمالي كل حالات الاصابة المشخصة والشفاء والوفيات في ايطاليا منذ تفشي الجائحة ظل بوتيرة منخفضة بلغت 652 حالة جديدة ليصل الى 228658 اصابة في اليوم الخامس لرفع الاغلاق العام الذي أعلن في 9 مارس الماضي

البرتغال ترحب بعودة السائحين مع فحوص طبية في المطارات

وفي البرتغال، قال وزير الخارجية أوجوستو سانتوس سيلفا، أمس الجمعة إن أبواب البرتغال مفتوحة أمام السائحين لتكون من بين أوائل الدول الأوروبية التي ترحب بعودة السائحين القادمين من الدول الأخرى في القارة، مشيرا لصحيفة أوبسرفادور، إلى أن بعض الفحوص الطبية سيتم إجراؤها في المطارات لكن لن يكون هناك حجر صحي إجباري للقادمين.

إصابة 16 لاجئًا بفيروس كورونا في مخيم باليونان

وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية، أمس الجمعة، 16 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد في إحدى مخيمات طائفة الروما في مدينة لاريسا وسط اليونان.

واعلنت وزارة الصحة اليونانية، أمس الجمعة تسجيل حالة وفاة بكورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات الى 169 حالة فيما ارتفعت الاصابات الى 2873 حالة.

النمسا تعدل تدابير عبور الحدود مع دول الجوار

وفي النمسا، انتهت وزارة الداخلية من تعديلات على تدابير مراقبة الحدود بين النمسا وعدد من دول الجوار في ضوء تخفيف القيود اعتبارا من منتصف يونيو المقبل مع ألمانيا وسويسرا وكرواتيا.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان، أمس الجمعة، إن الأشخاص الذين يرغبون في دخول النمسا يجب عليهم الحصول على شهادة طبية معهم حول حالتهم الصحية تفيد بالخلو من فيروس كورونا ولا يجوز أن تكون الشهادة أقدم من أربعة أيام عند الدخول.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في العراق إلى 3964 حالة

عربيا، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، تسجيل 87 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الكلية للإصابات بالعراق إلى3964 حالة، مؤكدة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"- شفاء 49 حالة من المصابين، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى2532 حالة، مشيرة إلى وفاة 7 حالات، ليصل مجموع الوفيات الكلي إلى 147.

وأكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، أمس الجمعة، أن جميع الأرقام التي تعلن بشأن وباء كورونا المستجد صحيحة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ قرار بامكانية التعايش مع الوباء وفتح الجامعات والمدارس.

السودان: رصد حالات اختراق للحظر بشكل واسع في الخرطوم

وفي السودان، أكد وزير الثقافة والاعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، أنه تم رصد حالات اختراق لحظر التجول بشكل واسع في ولاية الخرطوم، موضحا أن السلطات اتخذت إجراءات عقابية في مواجهة عدد كبير من السيارات التي كسرت الحظر.

وفي كندا، اعلنت السلطات، أمس الجمعة، تسجيل 118 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6180، كما سجلت السلطات الكندية، 1623 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 81 ألفا و 765 مصابا

وأعلن مسؤولو الصحة في أونتاريو الكندية، أمس الجمعة عن تسجيل 441 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 24628 حالة، بينما سجلت المقاطعة 28 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2021 حالة وفاة.