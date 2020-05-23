الأمين العام للأمم المتحدة يهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المسلمين حول العالم بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيا إلى استلهام دروس شهر رمضان الكثيرة والمتمثلة في الرحمة والتعاطف والكرامة والحقوق والاحترام المتبادل والتفاهم والوحدة والتضامن، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وجاء ذلك في كلمة له خلال مناقشة تفاعلية افتراضية مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بعنوان: "كوفيد-19 .. تعزيز التعايش والمسؤولية المشتركة"، معربا عن شكره للكثير من أعضاء المنظمة على دعمهم لنداء وقف إطلاق نار عالمي بهدف التركيز على مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعبر جوتيريش عن امتنانه للحكومات والشعوب في جميع أنحاء العالم الإسلامي ممن يمتثلون أمور دينهم ويدعمون أولئك الفارين من الصراع، في أفضل تقاليد إسلامية للضيافة والكرم، واصفا ذلك بأنه درس رائع في هذا العالم حيث أغلقت أبواب كثيرة أمام أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية، حتى قبل جائحة كوفيد-19.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة:" إننا نحتاج إلى التضامن لضمان أن يؤدي التعافي من الأزمة إلى اقتصادات ومجتمعات أكثر تكافؤا وشمولا واستدامة، ودعونا نعترف، قبل كل شيء، بأننا بالفعل جسم واحد، عالم واحد، وأمم متحدة واحدة".

وأعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهلة في موريتانيا، أن عيد الفطر المبارك حل اليوم، خلافا لغالبية الدول العربية والإسلامية، وأصدر رئيس البلاد محمد ولد الغزواني، بهذه المناسبة عفوا عن 195 سجينا من سجناء الحق العام.

وأكدت اللجنة أنها توصلت إلي رؤية مستفيضة لهلال شوال في مناطق متفرقة من البلاد.

وموريتانيا هي الدولة العربية الوحيدة التي تحتفل بعيد الفطر المبارك اليوم، خلافا لغالبية الدول العربية الأخرى التي لم تتمكن الجمعة من روية هلال شوال وأعلنت أن العيد سيحل يوم غد الأحد.

وقالت الرئاسة الموريتانية في بيان، إن هذا العفو الذي يأتي بمناسبة عيد الفطر المبارك تم اتخاذه بناء على تقرير من وزير العدل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكانت "تنسيقية مسلمي السنغال" قد أصدرت بيانا أعلنت فيه أنها "عقدت جلسة مساء أمس الجمعة للنظر فيما وردها حول ثبوت رؤية هلال شوال لهذا العام من عدمها، وبعد الاطلاع والتحري ثبتت رؤيته في السنغال".

وأضافت التنسيقية في بيانها أنه على غرار السنغال فقد ثبتت رؤية الهلال في ساحل العاج ومالي والنيجر.

وفي غضون ذلك، قال رئيس رابطة الدعاة في مالي إن "اللجنة الوطنية لترائي الهلال تفيد عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد بأنه قد تمت رؤية الهلال في مناطق كثيرة من البلاد، مما يصل إلى درجة الرؤية المستفيضة".

وسبق للمملكة العربية السعودية وعدة دول عربية وإسلامية أخرى من ضمنها الإمارات وقطر ومصر وكافة الدول العربية أن أعلنت أن اليوم، هو المكمل لشهر رمضان، وأن عيد الفطر سيكون يوم غد الأحد، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.