تيمور وشفيقة وخيانة عهد.. خريطة القنوات التلفزيونية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية كالتالي:

الأفلام

روتانا سينما

عرض فيلم تيمور وشفيقة 5.30 مساء، وفيلم فاصل ونعود الساعة 8 مساء، والآنسة مامي 10 مساء، وفيلم الأولة في الغرام 12 صباحا.

MBC2

عرض فيلم The Imitation Game الساعة 1.30 مساء، وفيلم A Beginner's Guide to Endings الساعة 4 مساء، وفيلم The Bucket List الساعة 6 مساء، و"Tower Heist" الساعة 8 مساء، وفيلم The Intern الساعة 10 مساء.

سيما

عرض فيلم التحدي 12.30 ظهرا، وفيلم الحب فوق هضبة الهرم الساعة 4 مساء، وفيلم إنقاذ ما يمكن إنقاذه 11 مساء.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

تعرض برنامج محدش فاهم حاجة الساعة 5:30 مساءً، ورامز مجنون رسمي الساعة 6:30 مساءً، وبرنامج إغلب السقا الساعة 7 مساءً، وخلي بالك من فيفي الساعة 9 مساءً.

القاهرة والناس

يعرض برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي الساعة 10:30 مساءً.

الملسسلات

قناة MBC مصر

تعرض مسلسل ونسني الساعة 6 مساءً، ومسلسل اللعبة الساعة 7:30 مساءً، ومسلسل سكر زيادة الساعة 8:30 مساءً، و2 في الصندوق الساعة 9:30 مساءً، ومسلسل لعبة النسيان الساعة 10 مساءً.

قناة ON E

عرض مسلسل عمر ودياب 6.30 مساء، والاختيار 9 مساء، والنهاية 10.15 مساء وفرصة تانية 11.30 مساء.

قناة DMC دراما

عرض مسلسل لما كنا صغيرين الساعة 6:30 مساءً، ورجالة البيت الساعة 8 مساءً، وفرصة تانية الساعة 9 مساءً، وفلانتينو الساعة 10 مساءً، ومسلسل البرنس الساعة 11:30 مساءً.

قناة CBC

تعرض مسلسل رجالة البيت الساعة 6:30 مساءً، وليالينا 80 الساعة 8 مساءً، ومسلسل ونحب تاني ليه الساعة 9:30 مساءً، وخيانة عهد الساعة 11 مساءً، ومسلسل فرصة تانية الساعة 12 منتصف الليل.

قناة DMC

عرض مسلسل فلانتينو الساعة 6:30 مساءً، والبرنس الساعة 7:45 مساءً، ومسلسل لما كنا صغيرين الساعة 9:30 مساءً، ومسلسل فرصة تانية الساعة 10:30 مساءً، ورجالة البيت الساعة 12 منتصف الليل.

قناة الحياة

عرض مسلسل خيانة عهد الساعة 6:30 مساءً، ومسلسل بـ100 وش الساعة 7:45 مساءً، وعمر ودياب الساعة 9 مساءً، ولما كنا صغيرين الساعة 10:15 مساءً.

قناة القاهرة والناس

عرض مسلسل حب عمري الساعة 7:50 مساءً، وشاهد عيان الساعة 12 منتصف الليل، وجمع سالم الساعة 1 بعد منتصف الليل.

قناة الحياة دراما

عرض مسلسل الفتوة الساعة 6:30 مساءً، ومسلسل خيانة عهد الساعة 7:45 مساءً، وبـ100 وش الساعة 9 مساءً، وعمر ودياب الساعة 10:30 مساءً، ومسلسل لما كنا صغيرين الساعة 12 منتصف الليل.