"الاختيار".. صفعة الدراما المصرية على وجه الإرهاب

دقت الساعة التاسعة مساء، فجلست الأسر المصرية أمام شاشات التليفزيون، كانت مشاعر الجميع يملأها الحماس، والفخر، والحب والوطنية، حيث تفاعل المشاهدون بشدة مع الحلقة الـ28 من مسلسل «الاختيار» التى عرضت أمس الأول على قناة ON، وشهدت مواجهة الكتيبة 103 صاعقة تحت قيادة الشهيد أحمد منسى، للعناصر الإرهابية فى كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية.

وطوال الأحداث لم يكن هناك أى أحاديث سوى عن بطولة «منسى» الذى استشهد خلال المعركة أثناء التصدى للهجوم الإرهابى فى سيناء، وعن بسالة وقوة أبطالنا الشهداء من الجيش المصرى، وعن تضحياتهم، بالإضافة إلى الدعاء لهم.

كما أن الحلقة تصدرت «تريند» مواقع التواصل الاجتماعى، وامتلأت صفحات المواطنين بصور شهدائنا الأبطال، وبلقطات وصور من المسلسل الذى جسَّد بطولاتهم. وذلك بمجرد عرضها دون أى فواصل إعلانية، بعدما قررت سينرجى الشركة المنتجة للمسلسل ذلك، حتى يتابع المشاهد كل تفاصيل بطولات الجيش المصرى.

من جانبه أبدى الفنان أمير كرارة سعادة بالغة، إزاء تفاعل الجمهور مع الحلقة التى يجسد خلالها شخصية شهيد الصاعقة أحمد منسى قائلاً: «إن هذه الحلقة التى تناولت حادث كمين البرث برهنت على بطولة جنود الجيش المصرى الذين تصدوا لهجوم التكفيريين بكل شجاعة وجسارة، معرباً عن فخره بتجسيد شخصية الشهيد أحمد منسى.

بيتر ميمى: المسلسل يحمل رسالة توعوية.. وشهادات أصدقاء "منسى" عنه مفخرة

بينما قال المخرج بيتر ميمى، إن مسلسل «الاختيار» الذى يتناول قصة حياة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى يحمل رسالة توعوية فى طيات أحداثه، حيث إن أحداث المسلسل تناولت شخصيتى «المنسى» و«عشماوى» بتفاصيل حياتهما، حيث انغمس المشاهد داخل حياة كل منهما، متابعاً: «الجميع عرف كيف أصبح عشماوى تكفيرياً بما أوصله إلى حبل المشنقة، وفى المقابل، بات منسى بطلاً وأُطلق اسمه على إحدى المدارس وأحد الكبارى، ويترحم الجميع عليه وقتما تأتى سيرته، والحقيقة أن شهادات أصدقائه عنه شىء يدعو للفخر».

وأضاف «بيتر» أن حادث كمين البرث استحق تخصيص حلقة كاملة عنه ضمن أحداث مسلسل «الاختيار»، لأن ما حدث حينها لا يندرج تحت بند الهجوم الإرهابى فقط، بحسب قوله، ولكن ما حدث فى هذا الكمين كان حرباً طاحنة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، مشيراً إلى أن الحلقة موجعة ولكنها تُبرز عظمة وبسالة جنود الجيش المصرى، الذين تصدوا لهجوم التكفيريين بكل شجاعة وجسارة.

أحمد العوضى: الجمهور انتظر حلقة كمين البرث كأنها كأس العالم

بينما كشف النجم أحمد العوضى عن رأيه فى الحلقة الثامنة والعشرين من المسلسل، قائلاً: «كانت قوية ومؤثرة فى الجمهور، الذى كان ينتظر مشاهدتها بشغف وكأنها مباراة كأس عالم»، بحسب وصفه، مضيفاً: «شاهدنا الأبطال الحقيقيين لملحمة كمين البرث، وموقفهم البطولى من هجوم الإرهابيين عليهم، وهذه هى رسالة المسلسل التى سعينا لتقديمها». ويجسد «العوضى» شخصية الإرهابى هشام عشماوى بحسب الأحداث، التى حاز عنها إشادات الجمهور والنقاد، إثر براعته فى تقمص الشخصية.

دينا فؤاد: المصريون كلهم بلا استثناء فى حالة فخر واعتزاز

ومن جانبها عبرت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها البالغة برد فعل الجمهور على الحلقة قائلة: «المصريون كلهم بلا استثناء فى حالة فخر واعتزاز بأولادهم الشهداء، دموعنا واحنا بنتفرج على الملحمة التاريخية دى كانت دموع فرحة، فخورة إنى كنت جزء من العمل التاريخى والعظيم ده، شكراً ليكم، التاريخ مش هينسى العمل البطولى ده»، حيث تجسد ضمن أحداث المسلسل دور زوجة الإرهابى هشام عشماوى.

أحمد حمدى: التخطيط الجيد قبل التنفيذ سهَّل علىّ مرحلة المونتاج

كما أكد أحمد حمدى، مونتير مسلسل «الاختيار»، أن المخرج بيتر ميمى قام بتنفيذ معاينات قبل تصوير مشهد معركة البرث فى الحلقة الـ28، مضيفاً «التخطيط الجيد قبل التنفيذ سهَّل علىّ مرحلة المونتاج، لأن كل شخص كان يعلم دوره قبل التصوير، وتم تدمير الموقع بالكامل خلال التصوير».

بينما جسد الفنان رامز أمير شخصية البطل المصاب النقيب «محمد طلعت السباعى»، قائلاً «أصيب السباعى فى كمين البرث مع منسى، ففى وقت المعركة كان السباعى فى مرور على أفراد الكمين للتأكد من جاهزيتهم، ولما التقط إشارات التكفريين وتبين أنهم على وشك الاقتراب من الكمين هرول سباعى ونبه الأبطال وتأكد أن الكل فى وضع الاستعداد ومع بداية المعركة بدأ فى مواجهة التكفيريين الذين بلغ عددهم أكثر من 150 تكفيرياً، وكانوا يريدون منسى وجنوده بالاسم».

وتابع: «ظل السباعى يدافع عن كتيبته فى المعركة إلى أن أصيب بطلقات وشظايا عديدة كان آخرها التى تلقاها فى كف يده فانفصلت شرايينها وأصابع كفه، ليتناول سلاحه بالكف الأخرى ويكمل سد السلم المؤدى للدور العلوى فى المنزل الذى جرت فيه المعركة، بل ويستمر فى ضرب القنابل اليدوية رغم إصابته بتهتك فى الأذن ونزيفه المستمر، فظل يقاتل بشراسة ليمنع وصول التكفيريين للدور العلوى الذى توجد به جثث زملائه فى الكتيبة، مقاتل بينزف من كل حتة وصوابعه انفصلت عن إيده لكن فضل مقاوح عشان يحمى العساكر ويدافع عن الأرض، وقف راجل عشان الكلاب دول ماياخدوش جثث زمايله يمثلوا بيها».

أحمد خالد صالح: شرف لأى ممثل الوجود فى هذا العمل

وقال الفنان أحمد خالد صالح، الذى قدم شخصية النقيب يوسف أحمد، الذى جاء ضمن إحدى وحدات الدعم لكمين البرث بعد هجوم الإرهابيين عليه، إنه فخور بمشاركته فى تلك التجربة، قائلاً: «سيظل المسلسل بمثابة وثيقة ومرجع لكل الأجيال المقبلة، فشرف لأى ممثل الوجود فى هذا العمل».

كما شارك المنتج تامر مرسى عدة صور من كواليس تصوير الحلقة، من أبرزها أحد الجمل التى قالها الشهيد أحمد منسى خلال مدافعته عن الكمين: «العيال دى ماتدخلش الكمين وعلى العهد كل واحد سلاحه فى إيده ولآخر طلقة».

كما تفاعل عدد من الفنانين والمطربين مع أحداث الحلقة، حيث أهدى الفنان أدهم سليمان، أغنية خاصة للشهيد أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة، بعنوان «الشهيد منسى»، وكتب على الأغنية التى طرحها عبر يوتيوب «سلاماً على أرواح طاهرة أبت الموت إلا شرفاً، ولم تنحنِ جباههم لغير الله، سلاماً عليكم شهدائنا الأبرار».

كما طرح الفنان أحمد جمال أغنيته الوطنية الجديدة «إحنا مش بتوع حداد»، التى يشدو فيها للشهيد أحمد منسى الذى ضحى بروحه لحماية الأرض المصرية ضد التكفيريين، وأوضح «جمال» لـ«الوطن» أن الأغنية هى رسالة واضحة بأنه لو استشهد الشهيد «منسى» فى سيناء فهناك 100 مليون منسى يعيشون جميعاً من أجل حماية تراب هذا البلد، مشيراً إلى أن الأغنية بدأ فى تنفيذها وتصويرها منذ أسبوعين وهى من ألحانه، وكلمات الرائد محمد وديع، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

ومنذ بدء الحلقة بدقائق تصدر «هاشتاج» ملحمة البرث «تريند» موقع تويتر للتغريدات القصيرة فى مصر، كما جاء فى «التريندات» الأكثر تداولاً بمصر هاشتاج «شهداء الوطن»، ولم يقف الأمر عند حدود مشاهدى ومتابعى المسلسل فقط إلا أنه تفاعل عدد كبير من الفنانين مع مسلسل الاختيار عبر حساباتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى.

ونشر الفنان أحمد السقا صورة عبر حسابه الخاص بموقع «تويتر» من أحد مشاهد مسلسل «الاختيار»، وعلق على الصورة بأحد جمل المسلسل قائلاً: «هنعمل إيه يا فندم؟ هنموت رجالة زى ماعِشنا يا هرم»، كما نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة لشهداء ملحمة البرث عبر حسابها الخاص بموقع تويتر، عقب عرض الحلقة الـ28 من المسلسل معلقة عليها: «رحم الله شهداءنا».

وعلى جانب آخر طالب الفنان نبيل الحلفاوى الجمهور ومتابعى مسلسل «الاختيار»، بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن عقب انتهاء إذاعة الحلقة الثامنة والعشرين، وقال «الحلفاوى» فى تغريدة له عبر حسابه الخاص بتويتر: «يا ريت النهارده كلنا نشوفها 9 مساء حتى اللى بيشوفوها فى المنصات.. يتفرجوا معانا النهارده بدون إعلانات. لسببين، أولاً نقرا كلنا الفاتحة على أرواح شهدائنا فى وقت واحد بعد الحلقة، ثانياً.. فرصة للى ماحضرش زمان لما كنت تتفرج على الحلقة وانت عارف إن كل الناس بتتفرج معاك فى نفس اللحظة».

فيما عبر المخرج عمرو سلامة عن إعجابه بالحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الاختيار عبر حسابه الخاص بموقع تويتر ليغرد قائلاً: «الحلقة (28) من مسلسل الاختيار أهم حلقة فى تاريخ التليفزيون العربى كله».

كما نشر الفنان صلاح عبدالله تغريدة عبر حسابه الخاص بموقع «تويتر» بعد عرض الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الاختيار، قال فيها «ولكنها دموعُ الفخرِ والتباهى بشهداءِ مصرَ وأبطالها الذين عاهدوا الله وتعاهدوا على حماية أرضها وشعبها بأرواحهم وقالوا على لسان شهيدها الشاعر الذى لم ولن ننساه نحنُ أمنُ مصرَ نحميها سوياً ونصدُ كيدَ الحاقدينَ.. وهذا كان الاختيار».

وعلى جانب آخر طالب عدد كبير من المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعى عقب عرض الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل «الاختيار»، التى تناولت خلال أحداثها الهجوم الإرهابى على كمين البرث بشمال سيناء، بإذاعة لقطات حية لإعدام الإرهابى هشام عشماوى فى الحلقة الأخيرة من المسلسل.

بينما قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إنه على الرغم من أن الذروة التى وصلت لها الحلقة 28 من مسلسل «الاختيار» متوقعة، والجميع يدرك استشهاد البطل أحمد منسى، ورفاقه من الضباط والجنود، خلال معركة كان الشرف عنوانها، إلا أن الجميع كان مترقباً لمتابعة ماذا يحدث، مشيراً إلى أن الحلقة 28 بالتحديد من «الاختيار»، دخلت قلوب الجميع، وأن هذا العمل الفنى أظهر البطولة والشجاعة والتضحية التى كانت عنوان الجندى المصرى.

وأوضح «الشناوى» أن العمل الفنى تم تقديمه بدرجة إبداع جمالى من المخرج بيتر ميمى، والمؤلف باهر دويدار، اللذين قدما حلقة أثبتت شجاعة الجنود المصريين وبسالتهم، وأضاف «الشناوى» أن المسلسل أفاد بعد ملحمة كمين البرث، بأن المعركة مع هذا الإرهاب الغاشم لم تنتهِ، فى ظل بسالة شهداء الوطن، مؤكداً أن مسلسل الاختيار «ملحمة» جعلت الوجدان المصرى يقرأ ويعيش تفاصيل وأحاسيس الجنود والأبطال الذين يعيشون على خط النار: «وكلنا نتمنى أن نصبح مثل الشهيد منسى، الذى ضحى بكل شىء من أجل وطنه عن قناعة وبداخله رضا وهذا أجمل ما يتركه الإنسان قبل مغادرته للدنيا».

فيما قالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن مسلسل الاختيار جسّد بطولات رجال الجيش المصرى، وبالتحديد الحلقة 28، التى جعلت المصريين مشاركين داخل معركة البرث، بكل ما فيها من قوة وصدق جعلت المتابعة الدرامية تختلف كثيراً. كما أكدت أن الرؤية والمشاهدة تعطى مساحات للفهم لا يمكن أن تكون موجودة فقط من خلال السمع أو القراءة فقط: «دائماً ما نسمع عن هجوم الجماعات الإرهابية على جنودنا فى سيناء، لكن دون معرفة تفاصيل طبيعة سيناء أو أساليب الهجوم، وقوة أبطال الجيش لصد العدوان».

وأضافت «موريس»: «تعرفنا على بطولات الجيش وقوة رجاله، وما يقومون به من بطولات خارقة وفذة، فحلقات الاختيار أفحمت الأطراف المعادية للدولة المصرية». وأشادت «موريس» بقرار إذاعة حلقة «ملحمة البرث» بدون فواصل إعلانية: «المسئولون عن القناة، والشركة المنتجة أحسنوا بعدم إذاعة إعلانات».

واستطردت: «ما كان قبل هذه الحلقة بالتحديد كوم، وما بعدها كوم تانى، لأن صناع الأعمال الدرامية سيكون عليهم التفكير كثيراً بشأن تقديم أعمال عن قضايا الوطن وبطولات الجيش، فيجب تجسيد بطولاتهم وما يفعلونه من مستحيل، لاسيما أن الأعمال الدرامية تسهم فى استعادة هذه البطولات وتخليدها، وتقديم القيم والمثل العليا للشباب والأجيال الجديدة، وبالتالى ما فعله الاختيار، أنه ضرب 20 عصفوراً بحجر واحد».