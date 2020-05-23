خبير أمني: أهالي سيناء الأكثر تعاونا مع الأمن للقضاء على الإرهاب

علق اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، على إعلان وزارة الداخلية عن مقتل 21 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في شمال سيناء، قائلا: أثني على أجهزة الاستطلاع التي وضعت العناصر المنفذة للقانون أمام السيناريو السليم لمواجهة العناصر الإرهابية، كما أثنى على عمليات التدريب التي قام بها منفذو القانون لمواجهة تلك العناصر، مؤكدا أن أهالي سيناء هم أكثر من عانوا من الإرهاب وهم أكثر الأشخاص الدين يتعاونون مع الأمن والقوات المسلحة والشرطة للقضاء على العناصر الإرهابية.

وأضاف "يعقوب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أن تمويل تلك الجماعات الإرهابية يأتي عن طريق تركيا وبعض الدول المحيطة ماديا وإعلاميا ومراكز تدريب لها، لافتا إلى أن العناصر الإرهابية تنشط في المناسبات الخاصة بمصر بغرض إفساد فرحة المواطنين بأي إنجاز كما أنهم يرغبون في الإخلال بالثقة بين الأجهزة الأمنية والإدارية والمواطن، ولكنهم فشلوا في مخططاتهم.

وأشار إلى أنه ينادي دائما برفع الحس الأمني المتمثل في الثقة بين الأجهزة الأمنية والإدارية والمؤسسات والتواصل معها بشكل مستمر والإبلاغ عن أي تغيرات عن المحيط الذي يقيم فيه الفرد، لافتا إلى أن العملية الأخيرة كان بها إبلاغ من الأهالي ساهمت في القضاء على تلك العناصر الإرهابية.