محافظ الجيزة يتابع إصلاح الخط المتسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم

يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مدار الساعة مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، التي بدأت مساء أمس ومتواصلة حتى الآن في أعمال الإصلاح لخط المياه الرئيسي قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياه إمبابة والمغذي للخزان الياباني في الرماية بالمياه، والذي تسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية نتيجة حدوث كسر مفاجئ.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة من الانقطاع لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لافتا أن شركة مياه الشرب قامت بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة في حالة طلبها، حيث يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.