خبير أمني عن العملية الأمنية بسيناء: رسالة لأسر الشهداء قبل العيد

وجه اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، التحية لرجال الشرطة الأبطال والذين قضوا على 21 إرهابيا في شمال سيناء اليوم، متمنيا الشفاء للضابطين المصابين في العملية، قائلا: إن هناك عدة رسائل من خلال تلك العملية وهي أن الجميع شاهد مسلسل "الاختيار" وشاهدنا البطولات الرائعة التي قامت بها القوات المسلحة والصاعقة، وتلك العملية هي امتداد للمسلسل وامتداد للبطولات التي تقوم بها الشرطة وفي سيناء.

وأضاف "البسيوني" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أنها تعتبر رسالة للشهداء، خاصة أن العملية تتزامن مع عيد الفطر المبارك، وتؤكد أن الثأر قائم ومستمر، موضحا أن المعلومات عن تلك العملية كانت قوية جدا، كما أن التخطيط كان جيد ورائع، ما أسفر عن مقتل 14 إرهابيا تكفيريا في المزرعة و7 في المنزل.

وأوضح أن الإرهابيين تدربوا تدريبا قويا في المزرعة، وكانوا سيقومون بعمليات إرهابية في عيد الفطر، لافتا إلى أن الثأر لا يكون ثأرا بمعناه الموجع إلا في الأعياد: "عشان يبقى عيد نكبة على أهل اللي خدوا منهم الثأر".