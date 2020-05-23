"ممنوع الدخول لغير المقيمين".. شعار مصيف بلطيم في العيد بسبب كورونا

تنفذ الوحدة المحلية بمدينة مصيف بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد إمام، رئيس المدينة، حملات تفتيش في الشوارع والوحدات السكنية؛ للتأكد من منع دخول وافدين للمصيف قبل عيد الفطر، تنفيذاً لقرار غلق المصايف والشواطئ للحد من انتشار فيروس كورونا، تزامنا مع عيد الفطر.

ورفعت المدينة شعار "ممنوع الدخول لغير المقيمين"، حيث يجرى فحص دخول وخروج المواطنين من خلال بوابات المصيف التي جرى تعيين حراسة عليها؛ لتوقيف الوافدين، فضلًا عن التنسيق الكامل مع قوات الشرطة لمنع دخول المواطنين، وتكثيف الحملات على أماكن الدخول غير الشرعية.

وأكد رئيس المدينة، في بيان اليوم، أن إدارة المصيف ستتخذ كل الإجراءات القانونية، ضد المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن الدخول مقتصر لملاك فقط بتصاريح معتمدة من المدينة.

كان اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قرر غلق جميع المنافذ المؤدية إلى مدينة مصيف بلطيم، كذا شاطئ مدينة مطوبس، في الفترة من صباح يوم الخميس 21 مايو 2020 حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة؛ للتأكد من غلق المتنزهات والحدائق العامة بالمصيفين، بالإضافة إلى عدم السماح بممارسة كل الأنشطة التجارية بذات المدة، عدا الأنشطة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء "مواد بترولية، غذائية، الصيدليات"؛ لمنع أي تجمعات لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.