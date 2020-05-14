قرار بغلق المنافذ المؤدية لمدينتي مصيف بلطيم ومطوبس

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم (439) لسنة 2020م، بغلق جميع المنافذ المؤدية إلى مدينة مصيف بلطيم، كذا شاطئ مدينة مطوبس، في الفترة من صباح يوم الخميس 21 مايو 2020م حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد المحافظ، على المتابعة المستمرة للتأكد من غلق المتنزهات والحدائق العامة بالمصيفين، بالإضافة إلى عدم السماح بممارسة كافة الأنشطة التجارية بذات المدة، عدا الأنشطة المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء "مواد بترولية، غذائية، الصيدليات"، وذلك لمنع أي تجمعات لحماية المواطنين من أي تداعيات مُحتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.