السيسي يكرم اسم الممرض إيليا ضحية كورونا من الجيش الأبيض في أسوان

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اسم إيليا عبده تواضروس، 46 عاما، ممرض تابع لإدارة أسوان الصحية، توفى بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة حي الصداقة والمخصصة للعزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، لتسجل أسوان أول حالة وفاة كورونا من جيش مصر الأبيض "التمريض"، حيث منح الرئيس أسرته مبلغا ماليا وهدايا عينية، تكريما له.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة في أسوان، إن تكريم الرئيس السيسي لإيليا تكريم لكل فرد في المنظومة الصحية بأسوان، وهي واحدة من التكريم الكبير من القيادة السياسية، ونحن نؤكد أننا جميعًا نقف كخط دفاع أول أمام مواجهة فيروس كورونا، وكلنا أمل أننا نستطيع أن نتغلب عليه بفضل التكاتف بين جميع المؤسسات بالدولة والشعب المصري.

وأكد محمد جمال نقيب التمريض بأسوان، أن المتوفى كان يعمل بالوحدة الصحية بمنطقة الخزان بأسوان، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة قبل وفاته بعدة أيام، في أثناء فترة عمله بالوحدة الصحية، وبعدها توجه إلى مستشفى الصدر في أسوان؛ للوقوف على حالته الصحية وسحب عينه منه لتحليلها، والتي أظهرت إيجابية حالته وإصابته بالمرض، والتي نقل إثرها إلى مستشفى العزل الصحي بمنطقة الصداقة يوم 6 مايو الماضي، بعدها بـ6 أيام وتحديدا في 12 مايو الجاري.