وفاة أول حالة بكورونا من أفراد الجيش الأبيض في أسوان

توفى، اليوم، إيليا عبده تواضروس، 46 سنة، ممرض تابع لإدارة أسوان الصحية، في عزل مستشفى أسوان التخصصي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19"، لتسجل أسوان أول حالة وفاة من جيش مصر الأبيض بكورونا .

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إننا ننعيه ونتقدم لعائلته بخالص المواساة وسيكون هناك وفد من قيادات مديرية الصحة بأسوان يشارك في مراسم جنازته، وأضاف:"نحن نؤكد أننا جميعاً نقف كخط دفاع أول أمام مواجهة فيروس كورونا، وكلنا أمل أننا نستطيع أن نتغلب عليه بفضل التكاتف بين جميع المؤسسات بالدولة والشعب المصري".

وقال محمد جمال نقيب التمريض بأسوان، إن المتوفي يعمل بالوحدة الصحية بمنطقة الخزان بأسوان، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة بالمرض منذ عدة أيام، أثناء فترة عمله بالوحدة الصحية، وعلى الفور توجه إلى مستشفى الصدر بأسوان، للوقوف على حالته الصحية وسحب عينه منه لتحليلها، والتي أظهرت إيجابية حالته وإصابته بالمرض، ونقل على إثرها إلى مستشفى العزل الصحي بمنطقة الصداقة يوم 6 مايو الماضي.

وأشار نقيب التمريض، إلى أن النقابة ستقدم الدعم اللازم المخصص لمثل هذه الحالات وفقا لقانون النقابة، كما ستقدم دعم أخر لأسرته عبارة عن مصاريف الجنازة.