برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019-2020

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 - 2020 بنسبة نجاح 98.6 % حيث قدم 153020 طالبا وطالبة الأبحاث المطلوبة؛ لاجتياز الفصل الدراسي الثاني من أصل 155055 طالبا وطالبة.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنّه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة، غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة: www.cairo.gov.eg.

إذ يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس ثم الضغط على "عرض النتيجة" للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم أن الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث المطلوبة والبالغ عددهم "2035 سيتاح لهم التقدم لامتحان متعدد التخصصات في 21 يونيو المقبل.