صور.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 100%

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 100%، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 53 ألفا و782 طالبا، تغيب منهم 95 طالبا، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفا و687 طالبا، ونجح منهم 53 ألفا و687طالبا، بنسبة 100% أما الإعدادية المهنية تقدم 1059 طالبا، تغيب منهم 17 طالبا، وحضر منهم 1042 طالبا، ونجح منهم 1042 طالبا، بنسبة نجاح 100%.

وأضاف نور الدين، أن ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسبة النجاح، جاء كالتالي "سيدي غازي، برج البرلس، فوة، بيلا، بلطيم، قلين، غرب كفر الشيخ، الحامول، بالرياض، دسوق، شرق كفر الشيخ، مطوبس، سيدي سالم، مشيرا إلى أن 58 طالباً وطالبة حصول على الدرجة النهائية، من بينهم 57 طالبة حصلن على الدرجة النهائية بينما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية، مقدماً التهنئة لكل الطلاب وأسرهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشي، مدير عام التعليم العام، والمهندس يوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، والدكتور طارق مرسي، مدير إدارة التربية الخاصة، وهاني حمدان مسؤول المنصة بالمديرية، ومصطفى العافي، المسؤول الإعلامي للمديرية.