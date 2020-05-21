صور.. أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

تفوقت الطالبات على الطلاب بإعدادية كفر الشيخ، فحصلت 57 طالبة على الدرجة النهائية، بينما حصل طالب واحد فقط على الدرجة النهائية.

وقدمت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، التهنئة لكل الطلاب والطالبات وأسرهم، متمنية لهم مزيدا من التقدم والنجاح، مشيرة إلى أن اللواء جمال نور الدين سيكرم المتفوقين عندما تسمح الظروف.

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 100%، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 53 ألفا و782 طالبا، تغيب منهم 95 طالبا، وحضر منهم الامتحانات 53 ألفا و687 طالبا، ونجح منهم 53 ألفا و687طالبا، بنسبة 100%أما الإعدادية المهنية تقدم 1059طالبا، تغيب منهم 17طالبا، وحضر منهم 1042 طالبا، ونجح منهم 1042 طالبا، بنسبة نجاح 100%.