903 متعافين من كورونا من أصل 1048 إصابة في تونس

يواصل تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في العديد من الدول العربية منحاه التصاعدي، في وقت يبدو أن بعض البلدان العربية تشهد نهاية الموجة الأولى من العدوى، أما حالات الشفاء فتزداد يومياً في معظم الدول العربية، بينما يشهد بعضها حالات وفاة بكورونا.

ومساء أمس الجمعة، أعلنت السلطات التونسية ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 1048 بعد تسجيل حالتي إصابة جديدة، وفقا لما نشره موقع "العربية".

أما عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في تونس فوصل إلى 903.

في المقابل سجلت تونس في المجمل 47 حالة وفاة بكورونا، فيما لا يزال 98 مصاباً يحمل الفيروس.

وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 463 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 7257.

وسجلت عُمان في المجمل 43 حالة وفاة بكورونا، بينما تعافى 1848 مصاباً من العدوى في السلطنة.