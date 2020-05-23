مستشار عسكري: مصر باتت "تريند" عالمي في التعامل مع الإرهاب

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن تنفيذ وزارة الداخلية للعملية الاستباقية في شمال سيناء، والتي أسفرت عن مقتل 21 عنصرا إرهابيا، تعد رسالة طمأنة للشعب المصري، بأن الدولة تمتلك أجهزة أمنية قادرة على حماية المواطن.

وأضاف "العمدة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، أن مصر باتت "تريند" عالمي في التعامل مع الإرهاب، لافتا إلى أن مسلسل الاختيار رسخ وأكد على احترافية العناصر الأمنية في مصر، وقدرتها على القيام بالعمليات الاستباقية، والتعامل مع العناصر الإرهابية.

وأشار المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن تنفيذ ضربة استباقية على مكانين دلالة على وجود احترافية في تنفيذ عمليات الهجوم على الأوكار الإرهابية، مؤكدا أن هناك تناقص مستمر في عدد الإرهابيين، وإمكانياتهم.

وطالب المصريين بعدم نشر أو تداول أي معلومات قبل التأكد من صحتها، معلقا: "فكر قبل ما تشير، ولا تكن أنت الأداة التي تحدث ثقب في السفينة التي نتواجد كلنا فيها"، مؤكدا أن الإرهاب في مصر يلفظ أنفاسه الأخيرة.