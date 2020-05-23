"الصحفيين" تغلق أبوابها في أسبوع العيد.. واللجان تعود للعمل السبت

أغلقت نقابة الصحفيين أبوابها، ومنحت جميع العاملين بالنقابة إجازة رسمية طوال الأسبوع الجاري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك وفقا لقرارات الحكومة المصرية.

ويستأنف العمل مرة أخرى بداية من الأسبوع المقبل، مع توفير كافة الخدمات المتاحة بالمبنى من خدمات مكتب حجز تذاكر القطارات، والبريد والشركة المصرية للاتصالات واللجان المختلفة بالنقابة ومنفذ بيع منتجات الخدمة الوطنية.

من جانب آخر، تعود الحياة لطبيعتها بمختلف اللجان بالنقابة، وذلك بعد أن تأثرت طوال الفترة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتواصل نقابة الصحفيين، عمليات تعقيم ورش المبنى بالكامل يوميا ضد فيروس كورونا، مع الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وذلك لحماية أعضائها.

كما قدمت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية خدمات لعدد من الزملاء طوال الفترة الماضية، وتواصل عملها أون لاين طوال أيام الإجازة.