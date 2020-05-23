انتهاء أعمال إصلاح الخط المتسبب في انقطاع المياه عن مناطق بالهرم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انتهاء أعمال الإصلاح لخط 1000 مم الخارج من محطة مياه إمبابة، والمغذي للخزان الياباني بالرماية.

وقالت الشركة، إنه تم إعادة ضخ المياه وتصل تباعا للمناطق المتأثرة فور تحميل الشبكات ووفقا لانتظام الضغوط واتزان الشبكة.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعلنت مساء أمس الجمعة أنها بدأت في أعمال الإصلاح لخط المياه الرئيسي قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياة إمبابة والمغذي للخزان الياباني بالرماية، والذي تسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكاري والكوم الأحمر والمريوطية نتيجة حدوث كسر مفاجئ.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إنهاء أعمال الإصلاح لإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة من الانقطاع لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لافتا أن شركة مياه الشرب قامت بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة حال طلبها، عبر الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.