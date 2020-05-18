مصادر: الكنيسة تدرس سيناريوهات عودة القداسات.. وحليم: لا جديد حتى الآن

كشف مصدر عن أنّ الكنيسة تدرس عدة سيناريوهات لمعاودة إقامة القداسات والصلوات منتصف يونيو المقبل، حسب ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، متماشية مع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أنّ الكنائس ستعاود إقامة القداسات بعدد محدود من المصلين لمنع التجمعات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وبينها التباعد بين المصلين، واستخدام الأدوات الشخصية خلال القداس، وتوفير المطهرات في الكنائس ومنع السلامات والقبلات الطقسية وتوفير كواشف حرارة على مداخل الكنائس، وعقد أكثر من قداس في اليوم الواحد.

وأشار المصدر، إلى أنّ هذا السيناريو لا يشمل في مرحلته الأولى عودة الأنشطة والخدمات الكنسية التي ستتم عبر الإنترنت، كما كان يجري خلال الفترة الراهنة.

فيما أكد القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لـ"الوطن"، عدم وجود جديد حتى الآن في فتح الكنائس من جديد أمام إقامة القداسات بعد تصريحات رئيس الوزراء.

وكانت عدد من الكنائس القبطية في المهجر، فتحت أبوابها من جديد بعد شهرين من التوقف أمام إقامة القداسات، وبينها إيبارشيات "كارولينا في الولايات المتحدة، واليونان، وإيطاليا".