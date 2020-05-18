الكنيسة تعلن أسماء الفائزين بالمرحلة الثانوية بمسابقة الدين المسيحي

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أسماء الفائزين في المرحلة الثانوية بالمسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية، التي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، إن المسابقة اشترك فيها ما يزيد على 45 ألف طالب وطالبة من أبناء المراحل التعليمية الثلاث إلى جانب ذوي القدرات الخاصة والمكفوفين والوافدين.

وأشار إلى أن الفائزين بالمرحلة الثانوية بالمسابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية المسيحية هم:

الأول: أكسان فيهم سليمان (الإسكندرية- غرب)

الثاني: جورج عماد عدلي (الفيوم- سنورس)

الثالث: نجيب وائل نجيب (القليوبية- كفر شكر)

الرابع: مريم إدوارد حزقيال (الإسكندرية- غرب)

الخامس: مريم سامح مهني (القليوبية- بنها)

الأول مكفوفين: مينا كمال فرنسيس (القاهرة - الزيتون)

الأول دمج: دينا معوض ساويروس (الإسكندرية- غرب)

الثاني دمج: سوسنة روماني بشري إبراهيم (الإسكندرية- وسط)

الثالث دمج: كرستينا فتحي شكري بقطر (الإسكندرية- وسط)