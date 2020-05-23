أسعار بعض الغرف الفندقية تبدأ بـ 1500 جنيه خلال العيد

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري البحر الأحمر، إنه لا توجد مغالاة في أسعار الفنادق العاملة خلال إجازات عيد الفطر المبارك.

وأضاف لـ"الوطن" ان بعض الفنادق أعلنت أن سعر الغرفة التي يقيم بها فردان تبدأ من 1500 جنيه، موضحا أن كل الأسعار التي أعلنتها الفنادق حاليا أقل من سعر تكلفة التشغيل.

وأشار إلى أن كل الفنادق العاملة خلال المرحلة الأولى للتشغيل والتي بلغت حتى الآن نحو 70 فندقا لم تهدف للربح بقدر سعيها لعودة الحياة للقطاع السياحي والاستعداد الجاد من الآن لعودة الحركة السياحية الوافدة من الخارج خلال الشهور المقبلة، لافتا إلى توقعه أن تعود السياحة من الخارج لمصر بداية من شهر يوليو المقبل.

وطالب فلا المنشآت الفندقية والزوار المصريين بضرورة اتباع كل الإجراءات الوقائية التي اعتمدتها الدولة حتى تنجح تجربة إعادة تشغيل الفنادق، مؤكدا على أن غالبية الفنادق ستبدأ في العودة التدريجية للتشغيل منتصف يونيو المقبل والتي سيسمح خلالها للفنادق باستقبال الزوار بنسبة 50% من السعة الاستيعابية للمنشآة.

الشاعر": فنادق المدن السياحية الشاطئية الأكثر طلبا من الزوار

ومن جهته قال هشام الشاعرعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن غالبية الزوارسيبدأون في السفر للمدن السياحية بداية من اليوم الأحد خلال الساعات المسموح لهم بالسفر والتنقل خلالها، مشيرا إلى أن فنادق المدن الشاطئية كالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة والساحل الشمالي ستشهد نسب إقبال أكبرمن فنادق القاهرة الكبرى، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الحالية.

وأشار الشاعر إلى أن لجان وزارة السياحة والأثار وغرفة المنشآت الفندقية ستقوم بجولات تفتيشية على الفنادق خلال أيام العيد للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كل الضوابط التي وضعتها الدولة للتشغيل، موضحا أن الغرفة طالبت شركات السياحة بعدم الحجز للمواطنين إلا بالفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وذلك للمحافظة على صحة وحقوق المواطنين.

وكانت رئاسة الوزاراء قد وافقت على عودة الفنادق للعمل واستقبال الزوار المصريين بداية من يوم 15 مايو الجاري بحد أقصى 25% من سعة الفندق مع إتخاذ كل الضوابط والإجراءات الوقائية التي تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.