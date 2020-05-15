"المنشآت الفندقية": تعاقدنا مع 3 شركات عالمية لتطبيق إجراءات الوقاية في قطاع السياحية

قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة المنشآت الفندقية، إنه وفور بدء أزمة كورونا في مصر عملت الإدارة على تعقيم كافة الفنادق، وتابع: "بقالنا أكتر من شهرين، كل الفنادق في شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان تم تطهيرها أكثر من 15 مرة حتى الآن".

وأضاف "الشاعر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، والذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن كافة الفنادق قد تعلمت كيفية تعقيم كل الغرف وحدها بدون الاستعانة بشركات للقيام بذلك، موضحا أن هناك لجنة دورية مشكلة من وزارة السياحة ووزارة الصحة بالمحافظات وشركات عالمية وفرد من الغرفة لاستبيان مدى تعقيم الفنادق وتنفيذها لإجراءات الوقاية قبل فتحها أمام الزائرين، مضيفا: "أحنا متعاقدين مع 3 شركات عالمية للتأكد من ده".

وأكد أنه لن يتم فتح أية فنادق بدون معاينة تلك اللجنة للفنادق والوقوف على التطورات التي تقوم بها الفنادق في هذا السياق، مشيرا إلى أن اللجنة تعاين حاليا المسافات بين الترابيزات والمقاعد بعضها البعض، لترسيخ ثقافة التباعد الاجتماعي، موضحا: "الشاطئ بقي فيه مقاعد بعيدة عن بعضها، بمسافة 2 متر على الأقل، والفنادق هيكون عليها تفتيش دوري وسوف يستمر طوال الوقت للحفاظ على صحة الزائرين".

وتابع: "عودة الفنادق للعمل ضمن خطة التعايش الديناميكي ليست للربح، بينما جاء الهدف لتجربة ذلك النظام الجديد، والهدف الأساسي هو نجاح التجربة، وكل الناس همها أنها تقول بدأت فتح المكان، وعلشان لما ترجع السياحة بمفهومها الشامل يكون هناك سابق خبرة في هذا الإطار".