العثور على الصنوق الأسود للطائرة الباكستانية المنكوبة

أعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الدولية الباكستانية، اليوم، انتشال مسجل بيانات الرحلة ومسجل الأصوات في قمرة القيادة من مكان تحطم طائرة الركاب في مدينة كراتشي.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن المتحدث باسم الشركة عبد الله خان: "تم العثور على الصندوق الأسود في وقت متأخر أمس. نقوم بتسليمه إلى لجنة التحقيق"، موضحا أنه جرى العثور على مسجل بيانات الرحلة ومسجل الأصوات في قمرة القيادة.

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، أمس، من طراز إيرباص "A - 320" بالقرب من مطار كراتشي تحمل على متنها 91 راكبا.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أنه كان يوجد 107 أشخاص على متن الطائرة، بمن فيهم أفراد الطاقم. ووصلت الشرطة وسيارات الإسعاف وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث.

ونقلت قناة "جي أي أو" التلفزيونية عن ممثل بإدارة الطيران المدني في باكستان، قوله: "إن الطائرة أقلعت من مدينة لاهور الباكستانية، متجهة إلى مطار كراتشي، وتحطمت بالقرب من المطار".