تعليم القاهرة: فتح باب التظلمات للطلاب بعد إجازة العيد

أكد محمدعطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن تقديم التظلمات في جميع الصفوف الدراسية يبدأ بعد إجازة عيد الفطر وحتى 18 يونيو المقبل.

ولفت إلى أن ترتيب الإدارات التعليمية في نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، جاء كالتالي: إدارة القاهرة الجديدة المركز الأول، وسط القاهرة في المركز الثاني، حلوان في المركز الثالث، وشبرا في المركز الرابع، وروض الفرج في المركز الخامس بنسب نجاح 100% للخمس إدارات الأولى.

جدير بالذكر أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية، اليوم السبت، بنسبة نجاح 98٪ وقدم التهاني للطلاب، مشيدا بدور مدير مديرية التعليم وجميع المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالقاهرة على الجهد المبذول في الفترة الأخيرة.