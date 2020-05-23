جمعية رجال الأعمال: مبادرة المركزي تعالج أزمة سيولة شركات المقاولات

أشادت خبيرة سوق المال داليا السواح عضو جمعية المحللين الفنيين، عضو جمعية رجال الأعمال، بمبادرة البنك المركزي الـ100 مليار جنيه في معالجة أزمة السيولة النقدية التي عانت منها الشركات خاصة في قطاع المقاولات والتشييد منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

واضافت "السواح"، أن قطاع المقاولات التقط أنفاسه بعد انضمامه لمبادرة البنك المركزي المصري 100 مليار بفائدة 8٪؜ للشركات التي حجم أعمالها السنوية 50 مليون فأكثر بعد معاناة الشركات من توفير السيولة، نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا على كل القطاعات مع زياده تكلفة الإجراءات الاحترازية.

وأكدت خبيرة سوق المال، أن قرار البنك المركزي المصري، يدل على وعي الحكومة وإدراكها بأهمية قطاع المقاولات الذي يمثل الذراع الرئيسي للنمو في أي دولة، متوقعة سرعة دوران عجلة الإنتاج سريعاً بعد عيد الفطر مع اتجاه الحكومة لتخفيف إجراءات الحظر والتعايش مع الأزمة.

وأشارت إلى أن جميع شركات في قطاع المقاولات أكثر المستفيدين من هذه المبادرة بمختلف شرائحها حيث تتمتع بمبادرة أخرى و ي مبادرة الـ5٪؜ للبنك المركزي للشركات الصغيرة التي يقل حجم أعمالها عن 50 مليون جنيه.

وشددت على ضرورة تخفيف البنك المركزي الاشتراطات الخاصة باستفادة الشركات من المبادرة حيث إن قطاع المقاولات، الوحيد الذي حدد البنك المركزي له نسب مخاطرة عالية وستكون الاشتراطات صعبة علي الشركات في الاستفادة من هذه المبادرة.

وأضافت عضو جمعية رجال الأعمال، أن تخفيف وتبسيط الإجراءات قد يسهم في دخول قطاع غير رسمي كبير من شركات المقاولات لمنظومة الاقتصاد الرسمي.