تفتيش دوري على منشآت السياحية بعد السماح لـ70 فندقا باستقبال الزوار

في اطار حرص وزارة السياحة والاثار علي متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية؛ قامت عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من المحافظات المعنية بالمرور علي عدد من هذه الفنادق؛ وذلك للتأكد من مدي التزامها بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه أكد السيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية علي أن التزام الفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية بضوابط السلامة الصحية المعتمدة وبمستوي جودة الخدمات والرقابة من الشركات العالمية سيضمن استمرارها في استقبال النزلاء، لافتا الي أن هناك لجان فحص مشتركة تقوم بالتفتيش الدوري علي هذه الفنادق.

و من جانبها أكدت السيدة ايمان محمود رئيس الادارة المركزية للسياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي علي أنه تم خلال عملية التفتيش التأكد من التزام هذه الفنادق بتطبق الضوابط والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين وان اعمال التعقيم والتطهير تتم بصفة مستمرة، وتطهير منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.