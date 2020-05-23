"أطباء الدقهلية" تهاجم عجينة مجددا بعد بثه فيديو آخر من "عناية بلقاس"

تجددت الخلافات بين نقابة أطباء الدقهلية، والنائب إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، بعد بثه مقطع فيديو جديد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من داخل العناية المركزة بمستشفى بلقاس المركزي.

وبحسب بيان نقابة الأطباء فقد رصد الفريق القانوني الخاص بها، تصوير النائب فيديو "بث مباشر" داخل العناية المركزة بمستشفى بلقاس المركزي في تواجد المرضى ونشر الفيديو على الصفحة الشخصية لنائب بلقاس، مضيفا "على الرغم أنه حذف الفيديو من الصفحة إلا أنه ما زال يتحمل المسؤولية القانونية لذلك".

وتابعت النقابة، في بيانها، "إفشاء أسرار المرضى من مدير مستشفى بلقاس في الفيديو المنشور مخالفا القوانين وآداب المهنة، وعدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى أثناء زيارة العناية المركزة والجلوس في العناية بطريقة غير لائقة".

وأعلنت النقابة تقديم مذكرة لرئيس مجلس النواب، تضمن واقعة زيارة نائب بلقاس إلى مستشفى شربين المركزي، إلى جانب تقديم شكوى للمحامي العام بالدقهلية بهذه المخالفات التي حدثت من النائب في مستشفي بلقاس المركزي لضمها للتحقيقات السابقة الخاصة بمستشفى شربين.

وأكدت استدعاء مدير مستشفى بلقاس إلى نقابة الأطباء بالدقهلية، للتحقيق فيما بدر من مخالفات، مؤكدة أنها سوف تستمر في اتخاذ جميع الخطوات القانونية لتعديل المسار والحفاظ على هيبة المهنة.