محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح %97.79

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية %97.79.

وحصل 528 طالباً وطالبة على الدرجات النهائية وهي 280 درجة، بحضور محمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد أحمد، رئيس لجنة النظام والمراقبة بمديرة التربية والتعليم.

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين، متمنياً دوام النجاح والتفوق، داعيا الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.

أشاد المحافظ، بالتجربة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بإجراء الطلاب للأبحاث، والاستخدام التكنولوجي، مما يؤهلهم لاستخدام التكنولوجيا سواء في المرحلة الثانوية أو مرحلة التعليم الجامعي، مؤكداً حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية.

وأوضح أن المحافظة لن تدخر جهداً لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة البحث، والتقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال محمد عزب وكيل وزارة التعليم، إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 98172 طالباً، حضر منهم 96003 طلاب، وبلغ عدد الناجحين 96003 طلاب، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين لم يتقدموا بالأبحاث ممن تقدم للامتحان الفصل الدراسي الأول 256 طالبا، ولهم حق دخول الدور الثاني.