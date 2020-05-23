أحمد العوضي يمازج جمهوره: عيد سعيد يا طواغيت

هنأ الفنان أحمد العوضي، جمهوره بعيد الفطر المبارك على طريقته الخاصة، وذلك عبر منشور له شاركه بصفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشر العوضي، صورة له من مشاركته في مسلسسل الاختيار - والتي تداولها رواد السوشيال ميديا على مدار أيام عرض المسلسل طيلة شهر رمضان كـ كوميكس- معلقًا: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير يا رب.. عيد سعيد علكيم".

فيما دوّن العوضي، على الكوميكس ممازحًا جمهوره: "عيد سعيد يا طواغيت"، في إشارة إلى دور التكفيري هشام عشماوي الذي جسّد شخصيته في مسلسل الاختيار.

الاختيار يجسّد قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، حيث كان يؤدي أحمد العوضي دور الإرهابي هشام عشماوي، .