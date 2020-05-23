مساعد مخرج مسلسل الاختيار يكشف لـ"الوطن" تفاصيل الحلقة الأخيرة

كشف نادر ناجح مساعد مخرج مسلسل الاختيار عن بعض تفاصيل حلقة اليوم "الأخيرة" من المسلسل الذي يجسد قصة الشهيد البطل العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، والذي استمر عرضه طوال شهر رمضان المبارك "الاختيار".

أسرة الشهيد أحمد منسي وناجين من البرث والفرافرة الحقيقيين نجوم الحلقة الأخيرة

وقال نادر ناجح، لـ"الوطن"، إن حلقة اليوم ستتضمن ظهور لبعض أبطال العمليات العسكرية المصابين في شمال سيناء، إضافة لظهور أسرة الشهيد أحمد منسي المتمثلة في السيدة منار سليم أرملته وأبنائه حمزة وعاليا وعلي.

وأوضح مساعد مخرج الاختيار أن عدد من الناجين من ملحمة البرث الحقيقيون سيظهرون اليوم أيضا بالحلقة، إضافة للضابط الوحيد الناجي من هجوم الفرافرة، وبعض العساكر الناجين من الفرافرة.

مسلسل الاختيار من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصري، وصلاح عبدالله، وكريم عبدالخالق ومحمد عز ومها نصار، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.