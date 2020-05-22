رامز أمير: سعيد بظهوري في مسلسل الاختيار.. شرف لي

قال الفنان رامز أمير، ممثل دور النقيب محمد طلعت سباعي بمسلسل الاختيار، إنه سعيد بظهوره في ذلك العمل الوطني، الذي أظهر الكثير مما لا يعلمه المصريون، بما يجري في سيناء.

وأضاف "أمير"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن طاقم العمل كان دائم التأثر بما يقدمه، بسبب كثرة التضحيات والأدوار التي قام بها أبطال القوات المسلحة: "كنت متأثر جدا، وكنا عايشين الحالة، وأحنا اتوجعنا وأحنا بنمثل الشخصيات دي"، موضحا أن أبطال "ملحمة البرث"، أبطال حقيقيون جسدوا دور وطني بامتياز، لا يمكن وصفه بأي عمل درامي.

وأكد أنه بعد إذاعه الحلقة الـ28 من المسلسل، هاتف النقيب محمد طلعت السباعي، وأبدى سعادته بالدور الذي لعبه "أمير" في المسلسل: "أنا كان واجعني أني لما عرفت البطولات دي وناس كتير متعرفش مثل تلك البطولات"، مشيرا إلى أن مسلسل الاختيار، نجح في إعادة فكر المواطن المصري لما أظهره من حقائق يتعرض إليها أبطال القوات المسلحة.