أحمد السقا يتصدر "تويتر" بعد ظهوره في مسلسل الاختيار

تصدر اسم الفنان أحمد السقا، قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد ظهوره خلال أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل الاختيار، التي عُرضت خلال الساعات القليلة الماضية.

وظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف، خلال أحداث الحلقة الـ29 من مسلسل الاختيار، وهو يتحدث مع الإرهابي هشام عشماوي، الذي جسد دوره الفنان أحمد العوضي، قبل إعدامه محاولا إقناعه بأنه كان يسير على الطريق الخطأ، وأن المفاهيم الدينية التي يسير وفقها خاطئة بأكملها.

وفور انتهاء حلقة مسلسل الاختيار، بظهور أحمد السقا فيها وتحدثه مع هشام عشماوي، تصدر اسمه موقع "تويتر"، وسط تفاعلات عديدة من المدونين.

وترصد "الوطن"، أبرز تعليقات المدونين على ظهور السقا بالمسلسل.

وغردت رانيا محمد معلقة على ظهور السقا قائلة: "أحمد السقا النهارده بعظمة أحمد السقا بتاع الجزيرة، ويمكن أفضل كمان، برافو الاختيار".

ودون حساب باسم "مُحب" قائلا: "مسلسل زي دا كان ناقصه السقا فعلا".

وعلق أحمد عادل على ظهوره من خلال نشر صورة للسقا معلقا عليها: "هيفضل أحمد السقا، بالموهبة والحرفنة والأداء".

وعلق حمزاوي قائلا: "ماهو بردو الملحمة دي مكانش ينفع السقا يعديها يعني ده أبو الجدعنة كلها".

وأشاد رامي بدور السقا في المسلسل قائلا: "شابوه أحمد السقا مشهد عبقري، قال كلام كتير نفسنا نقوله ورسالة قوية".