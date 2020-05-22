خالد الجندي عن مسلسل الاختيار: تمجيد الأبطال هي الدراما الحقيقية

قال الشيخ خالد الجندي، إن مصر تعيش انتصارات كثيرة، "لا أدرى ماهي الانتصارات التي أخصص لها الذكر أكثر من هذا الانتصار العظيم، الممثل في استحضار شخصية الشهيد أحمد منسي رحمه الله ورجاله من الشهداء".

وأضاف "الجندي" خلال حديثه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على شاشة "dmc"، "هؤلاء الأبطال مجموعة وقفت في مربع البرث بشمال سيناء، وعاش الشعب المصري والعربي استحضار صورة الشهداء الذين حضروا معنا رمضان في هذا العمل الفني الرائع".

وتابع الجندي: "المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار والإدارة للشؤن المعنوية للقوات المسلحة أبدعت في مسلسل الاختيار، وهذه هي الدراما الحقيقية التي تمجد الأبطال وتصنع صورًا ونماذج لرجال نريد أن يحتذي بهم أبنائنا.. نحن فخورون بكم يامن قمتم بهذا العمل جميعًا.. علمتوا أبنائنا كيف تكون البطولة والفداء، وكلنا تمنينا أن نكون الشهيد أحمد منسي ومن معه من أبطال".