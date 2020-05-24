حظك اليوم الأحد 24-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف مولود برج القوس بالكرم والانطلاق والحماس، والحيوية، كما أنه يعشق الحرية والسفر حول العالم والتعرف على الثقافات الأخرى، بالإضافة إلى امتلاكهم روحا منطلقة تجعل منهم أشخاصا ذوي ثقافة وعقليّة منفتحة.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات "حظك اليوم" للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ما زال القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر في معاملاتك وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تتغلب على المعوقات بالتفهُّم وباحترامك لحقوق الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة لوسي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 ديسمبر.