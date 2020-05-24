حظك اليوم الأحد 24-5-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج الدلو بشخصية طفولية ومألوفة، كما أن لديه الكثير من الاصدقاء ويحب الاخرين، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الشمس وعطارد داعمان ويجعلانك مؤثرا وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تشعر بأهمية الحب بالنسبة لك فلا تتردد في إعلان مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.