مرسى مطروح: إمكانية إزالة المباني المخالفة بمعرفة المخالف وعلى نفقته

أعلن، اليوم، اللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يمكن لكل من صدر له قرار إزالة سرعة تنفيذه، ويمكن للمخالف الإزالة بمعرفتة وعلى نفقته الخاصة، مع مراعاة الأصول الفنية والهندسية فى الهدم، بما لا يؤثر على سلامة المبنى والسكان.

وأشار إلى أنه في حال تأخر المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة الصادر له، سيتم تنفيذه بمعرفة مجلس المدينة وعلى نفقة المخالف مع دفع قيمة غرامات التأخير.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة طبقًا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية.

وقال "المعداوي" إن مجلس مدينة مرسى مطروح ليس له مقاول هدم متعاقد معه، وهذه الإجراءات تأتى ضمن تيسير الإجراءات لسرعة تنفيذ قرارات الإزالة فورًا، مشيرًا إلى أن عدد حالات البناء المخالف التي تم تحويلها للنيابة العسكرية 37 حالة.