"تعليم مطروح": 3 ماكينات صراف آلي جديدة لخدمة العاملين

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بإنشاء ثلاث ماكينات صرف تابعة للبنك الأهلي بمقر ديوان عام مديرية التربية والتعليم، ومدرسة طه ساطور الثانوية بنات وسط مدينة مرسى مطروح، ومدرسة السادات الإبتدائية في حي الشروق وذلك خدمة للعاملين بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس.

وثمن وكيل الوزارة منظومة التعاون المتميز بين تعليم مطروح وفرع البنك الأهلي برئاسة محمد الغمري مدير فرع مطروح، والذي يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال "الغمري" إن إنشاء ماكينات الصرف يأتى فى إطار الجهود الذى يبذلها البنك الأهلى بمطروح لتخفيف المعاناة وتقليل الزحام وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال صرف مستحقاتهم.