محافظ كفر الشيخ يحذر مخالفي قرار غلق مصيفي بلطيم ومطوبس

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لقرار غلق منافذ مدينتي مصيف بلطيم ومطوبس، بكل حسم وشدة، حفاظًا علي صحة وسلامة المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والحد من انتشاره.

وتابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار تكثيف الحملات الأمنية لإغلاق جميع مداخل شواطئ المدينة والكورنيش، على أن يقتصر الدخول للمُلاك فقط بتصاريح معتمدة من المدينة.

كما تابعت استفتاح أبو إبراهيم، رئيس مركز ومدينة مطوبس، إغلاق شاطئ مدينة مطوبس والكورنيش، لمنع أي تجمعات، وذلك بالتنسيق بين الحكم المحلي والجهات الأمنية، لمتابعة التزام المواطنين بقرار الحظر.