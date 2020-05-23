حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا التعامل بكل حسم مع مخالفات البناء.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أي مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للقضاء العسكري، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.

وتابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، تنفيذ إزالة حالة تعدٍ على الأرض الزراعية بقرية قونة حتي مستوى سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعدٍ.

كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، حيث تم إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بقرية إصلاح إدرجيه، التابعة لقرية دقلت، علي مساحة قيراط ونصف، حيث تم التحفظ علي مواد البناء، والسيارة الخاصة بالخرسانة المسلحة، وتم إيداعها بمخازن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وتمت الإزالة ورد الشئ لأصله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

وترأس أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملة إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية، على مساحة 14 سهمًا تابعة لجمعية السباعي، وتمت الإزالة كاملة حتى سطح الأرض، ورد الشيئ لأصله، بالتنسيق مع مسؤولي الازالات والأجهزة الأمنية.

فيما أكدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على إزالة حالتي تعدٍ على الأرض الزراعية بزمام جمعية الزياتين، التابعة للوحدة المحلية بقرية سد خميس، الأولى على مساحة 300 مترًا، والثانية علي مساحة 200 مترًا.