حظك اليوم الأحد 24-5-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يتعامل مولود برج العقرب بحزر شديد مع الآخرين، وعدم ثقته في من حوله بسهولة، فهو شخص لا يظهر مشاعره بسهولة، لكنه يحب بكل قوة، ويهتم بمشاعر الآخرين بشكل كبير، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لتحارب من أجل التقدم ويمنحك يوما مناسب للبيع والشراء والتخطيط للمستقبل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزلك الثامن يدفعانك للاقتراب ممن تحب وتؤثر في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.