82 ألف طن رصيد القطاع العام في صومعة الحبوب والغلال بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتين حاويتين، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 200 طن يوريا، و2200 طن رمل زجاجي، و4300 طن مولاس، و8350 طن فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10799 طن حديد، و8592 طن ذرة، و4720 طن سكر، و6726 طن ابلاكاش، و 8500 طن قمح، و3200 طن فول، و3200 طن زيت طعام، و846 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالى وزن 500 طنًا.

‎‎وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 266 حاوية مكافئة تشمل فواكة (برتقال وبطيخ وعنب وفراولة ويوسفي)، وخضروات (بطاطس وخضار مشكل وملوخية)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وسنغافورة وبلجيكا وكرواتيا وألمانيا وسولفينيا وسيريلانكا وباكستان والصين، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 311 حاوية مكافئة، و877 حاوية ترانزيت.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 81901 طنًا، مقابل 110264 طنًا في مخازن القطاع الخاص.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1373 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، في حين غادر 1337 شاحنة، منها 359 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 16441من البضائع العامة.