خالد أبو بكر يحتفي ببيان الداخلية: ذبحت 21 خروفا في شمال سيناء

احتفى الإعلامي خالد أبو بكر، بإعلان وزارة الداخلية، تصفية 21 إرهابيًا بشمال سيناء، خلال تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشر "أبو بكر"، صور مقتل الإرهابيين، وكتب معلقًا عليها: "الداخلية افتكرت إنه العيد الكبير، نحرت 21 في سيناء من الخرفان وأشكالهم، إحنا اللي بننشر صورهم، ولسه في تاني إحنا ما بنخلص".

الداخليه افتكرت انه العيد الكبير

نحرت ٢١ في سيناء من الخرفان واشكالهم#احنا_اللي_بننشر_صورهم

ولسه في تاني احنا ما بنخلص pic.twitter.com/7TxqDAVv5x — المحامي خالد ابوبكر- KHALED ABOU BAKR (@ABOUBAKRLAWFIRM) May 23, 2020

وأعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل مقتل 21 إرهابيًا، موضحة أنَّه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع بشمال سيناء مقرًا للإيواء والتدريب والتخطيط لتنفيذ العمليات العدائية.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان أصدّرته اليوم، أنَّ المجموعة الإرهابية دفعت عددًا من عناصرها للارتكاز بأحد المنازل بمنطقة بئر العبد لشن عمليات إرهابية بالتزامن مع عيد الفطر.

وجرى استهداف الوكرين في توقيت متزامن، مع تبادل اطلاق الرصاص مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مقتل 14 عنصرًا إرهابيًا بالمزرعة.

وعّثر بحوزة الإرهابيين على 13 سلاحًا آليًا و3 عبوات متفجرة وحزام ناسف وجهاز لاسلكي، إلى جانب مصرع 7 إرهابيين بالمنزل، وعُثر بحوزتهم على 4 أسلحة آلية وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف، وأسفر التعامل عن إصابة اثنين من الضباط المشاركين بالمأمورية.