ياسر حفني: سعادتي برسم الابتسامة على نجل منسي.. وانتظروا بطل مصر القادم

لم يكن يتخيل ياسر حفني قائد منتخب الوطني للخماسي الحديث، أن تكون مبادرته هو وشقيقه شادي حفني سببا في عودة ابتسامة غائبة لنجل البطل أحمد منسي "حمزة"، تلك كانت المرة الأولى التي ترى فيها والدته أرملة الشهيدة ابتسامته الغائبة منذ فترة.

"الوطن" تواصلت مع قائد فراعنة الخماسي الحديث، من أجل معرفة الانطباع الأول وكواليس تعلم حمزة الرماية، ليسير على خطى والده البطل أحمد صابر منسي.

بدأ ياسر حفني حديثه، قائلا: "وصلنا يوم إذاعة حلقة استشهاد البطل أحمد منسي، وكان مقررا أن نظل هناك لمدة نصف ساعة، لكن رحلنا قبل موعد الإفطار بوقت قليل، حتى إن زوجة الشهيد طالبتنا بالانتظار، ولكننا اضطررنا للرحيل مع وعد بزيارة جديدة".

وواصل ياسر حفني كشف كواليس الزيارة: "والدة حمزة فرحت بزيارتنا، وكنا نسعى لتلك الزيارة منذ بداية الشهر الفضيل، بعدما ألحت الفكرة علينا بعد أيام من بلورة فكرتنا الأولى بإقامة بطولة الليزر رن من المنزل عبر الإنترنت (‏Home Laser Shooting‏) التي أقيمت ‏خلال الفترة من 22 حتى 29 مايو الجاري، لجميع للمراحل العمرية من 10 أعوام وحتى الأساتذة، بمشاركة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ‏البحري، وبرعاية البنك الأهلي المصري، ضمن الإجراءات الاحترازية ‏لمواجهة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (‏Covid-19‎‏)، والتى توجه ‏جميع إيرادات المشاركة بالبطولة لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357".‏

وتابع حفني في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، قررنا إقامة البطولة للتبرع للمستشفى وإشراك أبطال محاربة السرطان، خاصة أنها لا تحتاج لمجهود كبير، بجانب أنها تمنحهم حافزا لمواصلة مواجهة هذا المرض اللعين.

وأشار حفني إلى أنه بعد 4 أيام من إذاعة مسلسل الاختيار، الذي يجسد ملحمة استشهاد البطل أحمد منسي ومعركة هي معركة وطن بأكمله، جاءت الفكرة، لم يكن لدينا دافع سوى مساندة أبناء هؤلاء الأبطال، البطولة في بارقتها الأولى جمعت أكثر من 700 رامٍ للمشاركة وجميع إيرادتها إلى المستشفى ومجهود المشاركين تبرعا منهم أيضا، مشددا على أن الفكرة استكمال الفكرة كان بمشاركة أحد أنجال بطل من أبطال ملحمة من الجيش وآخر من الشرطة، لندلل على تفاني هؤلاء وأنهما عماد الوطن.

حفني: أول مباراة رماية ستكون معي

وتابع حفني انتظرنا طيلة شهر رمضان، ولكن سعينا لذلك تم في يوم حلقة الاستشهاد وكان ذلك ترتيب القدر، مواصلا "حمزة طفل قوي"، وكشف قائد فراعنة الخماسي الحديث أن اللعبة كانت في البداية لعبة ضباط جيش ولم يكن معني بممارستها شخص غير عسكري، نظرا لاحتياجها لقوة بدنية وذهنية كبيرة، تضاهي القوات الخاصة في الجيش.

وروى تفاصيل تعليم حمزة منسي الرماية، حيث إنه نجح في إصابة الهدف بنسبة تخطيت 7 من 10 وهذا جديد على هاوٍ يمارس الرماية، إلا أن "ابن الوز العوام"، كما يقول المثل المصري، مشيرا إلى أنه سيشارك في البطولة وسيكون مواجهة شخصيا في مباراة استعراضية خلال منافسات البطولة.

وأشار إلى أن والدة "حمزة" رأت على ملامحه ابتسامة غائبة بعد نجاحه في ممارسة واحدة من مهام عمل والده الراحل، مشيرا إلى أن الطفل ظهرت عليه ملامح الحزن الدفين خلال اللقاء، وأنه سعد كثيرا حينما أبلغته والدته بذلك، أنه وعدها بأنه بعد انتهاء أزمة كورونا سيكون هناك رعاية خاصة منه شخصيا ومن الاتحاد لتدريب حمزة لممارسة الخماسي الحديث، مبهورا بأداء الطفل وقوة جسمانه حيث كان من ممارسي رياضة الجمباز سابقا، ولكنه يصر على أن يسير على درب أبيه وأن يكون بطلا من أبطال الجيش المصري ويدخل الكلية الحربية.

أمير كرارة كان يرحب بالانضمام للبطولة.. ولكن ظروف "الاختيار" منعته

وأوضح أنهم تحدثوا خلال الزيارة عن انضمام أمير كرارة بطل مسلسل الاختيار، إلى البطولة، مشيرا إلى أنه رحب بالفكرة، ولكن ظروف عمله منعت انضمامه إليهم، وحينما تحدث لأرملة الشهيد عن طريقة أداء الفنان دور البطل منسي، قالت "هو في تواصل دائما معنا.. وأدى الدور ببراعة"، مؤكدة أنها سعيدة بتلك الحالة التي وجدها المسلسل.

وأتم حفني تصريحاته بأن "مشاركة حمزة ورسم الابتسامة على وجهه، شيء أسعدني وأثرى في نفسي طاقة لمواصلة هذا الفعل وسنواصل تلك المبادرة لضم أبناء الشهداء للعبة الخماسي الحديث وتنشئة جيل قوي قادر على حمل راية الأباء الأبطال".