الحلقة الأخيرة من الاختيار.. توثيق لحياة منسي وأبطال واجهوا الإرهاب

تعرض مساء اليوم الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل الاختيار، وتتناول الحلقة خلال أحداثها توثيق لحياة البطل الشهيد أحمد منسي بمشاهد حقيقية.

كما يذاع خلال الحلقة لقاءات حقيقية مع أبطال ورجال القوات المسلحة الذين واجهوا التكفيريين والإرهابيين دفاعا عن أرض مصر.

يذكر أن مسلسل الاختيار، يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103، الذي اُستشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وأحمد فؤاد سليم، وسارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، وأحمد رزق، وآسر ياسين، وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.